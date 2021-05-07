Назван лучший спортсмен 2020 года

Испанский теннисист Рафаэль Надаль получил премию лучшего спортсмена 2020 года по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта "Лауреус"). Церемония вручения премии состоялась в четверг в испанской Севилье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

34-летний Надаль на данный момент является второй ракеткой мира. В 2020 году он 13-й раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции. За свою карьеру Надаль выиграл 87 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе 20 турниров серии Большого шлема. Надаль во второй раз стал обладателем премии "Лауреус" как лучший спортсмен года, впервые испанец был награжден по итогам 2011 года.