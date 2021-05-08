Зидан может уйти из "Реала"

Зинедин Зидан собирается оставить пост главного тренера "Реала". Французский специалист может уйти в отставку за год до истечения контракта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, Зинедин Зидан собирается летом уйти из мадридского "Реала". 48-летний специалист объяснят свое желание накопившейся усталостью. Кроме того, во время пандемии коронавируса Зидану надоело руководить тренировочным процессом на расстоянии.

"Реал" рассматривает несколько кандидатур на должность главного тренера. Высока вероятность, что преемником Зидана станет Йоахим Лев, который оставит сборную Германии после чемпионата Европы.