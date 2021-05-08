Неймар подписал новый контракт с ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар продлил контракт с клубом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Неймар будет зарабатывать около 30 миллионов евро в год после уплаты налогов и без учета бонусов. В соглашении прописан большой бонус за победу ПСЖ в Лиге чемпионов.

В скором времени клуб объявит о продлении контракта с Неймаром.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за 222 млн евро. В составе парижан он стал трехкратным чемпионом Франции и дошел до финала Лиги чемпионов в 2020 году.