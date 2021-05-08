https://news.day.az/sport/1341190.html Неймар подписал новый контракт с ПСЖ
Неймар подписал новый контракт с ПСЖ
Нападающий ПСЖ Неймар продлил контракт с клубом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Неймар будет зарабатывать около 30 миллионов евро в год после уплаты налогов и без учета бонусов. В соглашении прописан большой бонус за победу ПСЖ в Лиге чемпионов.
В скором времени клуб объявит о продлении контракта с Неймаром.
Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за 222 млн евро. В составе парижан он стал трехкратным чемпионом Франции и дошел до финала Лиги чемпионов в 2020 году.
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