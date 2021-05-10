Визит главы МОК в Японию могут перенести

Визит главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Японию, который запланирован на 17 мая, может быть перенесен на июнь из-за неблагоприятной ситуации с распространением нового коронавируса в стране. Об этом в понедельник сообщил японский телеканал Fuji TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в случае отмены действующего сейчас в Токио и еще пяти префектурах страны режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в конце мая, визит Баха может быть организован в середине июня. В настоящее время новые сроки визита главы МОК в Японию согласовываются.

Ранее сообщалось, что Бах в ходе поездки в Японию намеревается встретиться с премьер-министром Ёсихидэ Сугой и посетить один из этапов эстафеты олимпийского огня, который пройдет в Хиросиме. Бах должен был посетить Хиросиму еще в прошлом году, однако из-за пандемии поездка была перенесена.

На прошлой неделе правительство Японии объявило о продлении действия режима ЧС из-за распространения нового коронавируса до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго, а также расширении режима на префектуры Фукуока и Айти. В рамках ЧС, который был введен в конце апреля, власти требуют не продавать алкоголь в заведениях общепита, просят местных жителей не покидать свои дома без необходимости, а работодателей - переводить сотрудников на удаленный режим.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название Игр "Токио-2020" сохранено.