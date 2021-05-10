В УЕФА не комментируют возможный перенос финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать перенос финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА, передает Day.Az.

7 мая британский министр транспорта Грант Шэппс сообщил, что Футбольная ассоциация Англии обсуждает с УЕФА возможность переноса финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию.