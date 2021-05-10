Азербайджанские паратаэквондисты получили 4 лицензии для участия в XVI Паралимпийских летних играх в Токио

Азербайджанские паратаэквондисты по итогам выступлений в Европейском отборочном турнире в Софии (Болгария) получили четыре лицензии для участия в XVI Паралимпийских летних играх в Токио, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Лицензию в Токио завоевали - Ройала Фаталиева (49 кг, золото), Айнур Мамедов (58 кг, золото), Имамеддин Халилов (61 кг, золото), Абульфаз Абузарли (75 кг, золото)

Таким образом, спортсмены НПКА уже имеет 13 лицензий (атлетика -3, плавание -3, пулевая стрельба -2, пауэрлифтинг-1, таэквондо-4)

Летние Паралимпийские игры 2020 (официально - XVI Паралимпийские летние игры) пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года (изначально в 2020 году, но пандемия COVID-19 вынудила перенести игры на 2021 год, согласно МОК) в столице Японии Токио. В программу Игр включены соревнования по бадминтону и тхэквондо, которые заменят парусный спорт и одну из дисциплин паралимпийского футбола.