УЕФА выбирает новый город для финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение оставить Стамбул без финала Лиги чемпионов. На звание нового хозяина решающего матча турнира между "Манчестер Сити" и "Челси" претендуют два города, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации итальянского журналиста и инсайдера Николо Скиры, принять финал Лиги чемпионов могут Лондон или Лиссабон. В приоритете - лондонский стадион "Уэмбли".

Однако в УЕФА пока не смогли договориться с правительством Великобритании о снятии антиэпидемиологических требований в отношении посетителей страны. Соответственно, на туманный Альбион не смогут приехать VIP-персоны, СМИ и прочие. Это вынудило футбольных боссов посмотреть в сторону Лиссабона.

Напомним, что причиной готовящегося переноса стало то, что Турция находится у Британии в красном списке стран по ковиду. То есть, английским командам-участникам финала по прилету из Стамбула пришлось бы отбывать длительный карантин.