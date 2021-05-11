Буффон объявил об уходе из «Ювентуса»

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Об этом сообщает Eurosport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

43-летний вратарь заявил, что отдал команде все что мог, но взамен получил еще больше. Он также отметил, что пока не решил, будет ли продолжать игровую карьеру. По словам Буффона, его не пугает новый жизненный опыт.

Сезон 2018/2019 Буффон провел в "Пари Сен-Жермен", с которым выиграл чемпионат Франции и Суперкубок страны. До этого голкипер 17 лет играл за "Ювентус", после чего снова вернулся в Турин. Вместе с "бьянконери" он 11 раз выигрывал серию А. Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году.

В текущем сезоне вратарь провел 12 матчей во всех турнирах. Голкипер пропустил пять мячей.