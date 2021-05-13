https://news.day.az/sport/1342315.html Бадминтонист Азербайджана выиграл лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Европейская конфедерация опубликовала список бадминтонистов, которые выступят на Олимпиаде. Хотя окончательный список будет обнародован 15 июня, Эди набрал достаточное количество очков, чтобы выступать на Олимпиаде.
Бадминтонист Азербайджана выиграл лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио
Впервые в истории азербайджанского спорта бадминтонист сборной команды Эди Рески Двичао будет представлять нашу страну на Летней Олимпиаде-2020 в Токио.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Европейская конфедерация опубликовала список бадминтонистов, которые выступят на Олимпиаде. Хотя окончательный список будет обнародован 15 июня, Эди набрал достаточное количество очков, чтобы выступать на Олимпиаде.
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