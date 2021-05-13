Гран-при Формулы 1 в Баку могут перенести?

После недавнего решения британских властей о включении Турции в "красный список" стран, после посещения которых нужен обязательный 10-дневный карантин, возникли вопросы о возможной замене гонки.

Сначала на 13 июня был назначен Гран-при Канады, потом Гран-при Турции, но если сейчас поменять местами Гран-при Азербайджана и Гран-при Турции, британский персонал Формулы 1 смог бы провести достаточно времени за пределами Турции, чтобы обойти 10-дневный карантин по возвращении на базу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на f1news.ru, в среду исполнительный директор компании Baku City Circuit Ариф Рагимов исключил возможность переноса даты, поскольку 12 июня в столице Азербайджана начнутся игры чемпионата Европы по футболу.

Ариф Рагимов: "Переговоры по этому поводу были, но в нашем случае дата гоночного уик-энда зафиксирована. Она находится в связке с другими спортивными событиями в Баку. Первая игра чемпионата Европы пройдет 12 июня - в субботу после завершения гоночного уик-энда. У нас нет возможности для маневра, мы почти ничего не можем сделать.

Если бы это был любой другой год, когда Гран-при был единственным крупным событием в календаре, мы могли бы изменить дату, но не в этом году.

В прошлые годы мы очень многое делали для болельщиков, проводили по три концерта по ходу уик-энда, устраивали вечеринки, прогулки по пит-лейн, но сейчас у нас нет такой возможности. Единственное, что остается - забота об обеспечении безопасности во время пандемии.

Мы принимаем обычные меры предосторожности: ношение масок, личная гигиена, все то, что предписано ВОЗ и постановлениями в нашей стране. Я бы не сказал, что это сложно. Просто все по-другому, к сожалению, в худшую сторону".