Финал Лиги чемпионов перенесен из Стамбула в Порту

Финал Лиги чемпионов 2021 года официально перенесен из Стамбула в Порту. Об этом сообщает The Athletic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Решающая игра за трофей состоится 29 мая на стадионе "Драгау" в Порту, хозяином которого является одноименный футбольный клуб.

Напомним, что Футбольная ассоциация Англии начала переговоры с организацией о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула, так как правительство Великобритании включило Турцию в "красный список" стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.

Главный матч турнира был запланирован на 29 мая на Олимпийском стадионе "Ататюрка" в Стамбуле. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что на стадион будет допущено 25 тысяч зрителей. В финале Лиги чемпионов встретятся лондонский "Челси" и "Манчестер Сити".