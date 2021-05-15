https://news.day.az/sport/1342713.html В сборной Азербайджана сменился главный тренер
В сборной Азербайджана сменился главный тренер
Произошло изменение на посту главного тренера женской сборной Азербайджана по волейболу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Васифа Талыбова, не сумевшего добиться успехов со сборной, сменил Вюгар Алиев.
Другие тренеры сборной продолжат работу в команде. В.Алиеву будут помогать Эльдар Юсубов и Фамиль Агаев.
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