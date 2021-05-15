Бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на помощника государственного депутата Бразилии Агрипино Магальяйнша. Об этом сообщает LO-Bianco, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Магальяйнш заявил, что футболист хотел избавиться от него из-за репортажей о гомофобном поведении Неймара. Он добавил, что вынужден скрываться и менять адреса проживания, так как опасается за свою жизнь. Политик уже обратился в полицию и требует компенсацию в размере более 155 тысяч евро.

4 апреля сообщалось, что Неймар приостановил переговоры с ПСЖ о новом контракте из-за интереса к его кандидатуре со стороны его бывшего клуба - "Барселоны". Отмечалось, что бразилец был готов к возвращению к каталонцам, если за сине-гранатовых продолжит выступать Лионель Месси.

В нынешнем сезоне Неймар отметился 7 голами в 15 матчах чемпионата Франции. В рамках Лиги чемпионов бразилец забил 6 голов в 9 матчах. Он выступает за ПСЖ с 2017 года.