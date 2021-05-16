Фергюсон потерпел третье поражение подряд в карьере бойца ММА
Боец смешанных единоборств (ММА) Бенеил Дариуш сломил сопротивление Тони Фергюсона на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 262, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча продлилась все три раунда и завершилась единогласным судейским решением в пользу 32-летнего представителя Ирана: 30-27, 30-27, 30-27.
Дариуш прогнозируемо с первого раунда пошел в борьбу, где у Тони есть пробелы. В общей сложности около 12 минут контроля на счету Бенеила, и, справедливости ради, был он лучше Фергюсона и в стойке тоже.
Эта победа стала для Дариуша 21-й в профессиональной карьере при четырех поражениях. Эль Кукуй же потерпел третью неудачу подряд в UFC и поставил свою карьеру на грань завершения.
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