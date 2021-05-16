Сборная Азербайджана по волейболу обыграла Грузию

Сборная Азербайджана по волейболу завершила выступление в отборочном турнире чемпионата Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.сom, наша команда попала в группу Fвместе с Грецией, Черногорией и Грузией. Квалификация проводится в формате мини-турнира, второй круг которого проходит в Подгорице.

Сегодня, в шестом туре квалификации наша команда обвграла Грузию со счетом 3:0 и завершила отбор на третьем месте в подгруппе.

В другом матче группы сыграют Черногория и Греция.

Группа F

Отборочный матч чемпионата Европы:

VI тур

АЗЕРБАЙДЖАН - ГРУЗИЯ 3:0 (25:13, 25:17, 25:17)

Состав сборной Азербайджана: Эмиль Абдуллаев, Рамазан Агабеков, Агил Агазаде, Руслан Алиев, Эльвин Алишанов, Кянан Аллахвердиев, Дмитрий Баранов, Санан Дуньямалиев, Турал Гасанлы, Егор Никуленко, Мирашраф Рзазаде, Андрей Василенко, Роман Гурский.

Турнирная таблица: Греция - 14 очков (15-2), Черногория - 13 (14-5), Азербайджан - 6 (8-12), Грузия - 0 (0-15)

Согласно регламенту победитель группы автоматически получит пропуск в финальную стадию ЕВРО, тогда как команда, занявшая второе место, также может претендовать на путевку. Для этого надо попасть в пятерку сборных с наилучшими показателями среди вторых мест в подгруппах.