Вратарь "Ливерпуля" на последних секундах принёс победу команде

Голкипер Алиссон в концовке игры принес победу "Ливерпулю" над "Вест Бромвичем" (2:1) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии, передает Day.Az со ссылкой на sport.ua.

В первом тайме на гол Хэла Робсон-Кану гости ответили точным ударом Мохамеда Салаха. Победу "Ливерпулю" принес гол голкипера Алиссона в компенсированное время, который замкнул подачу с углового от Трента Александра-Арнолда.