https://news.day.az/sport/1343138.html Вратарь "Ливерпуля" на последних секундах принёс победу команде - ВИДЕО
Вратарь "Ливерпуля" на последних секундах принёс победу команде - ВИДЕО
Голкипер Алиссон в концовке игры принес победу "Ливерпулю" над "Вест Бромвичем" (2:1) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии, передает Day.Az со ссылкой на sport.ua.
В первом тайме на гол Хэла Робсон-Кану гости ответили точным ударом Мохамеда Салаха. Победу "Ливерпулю" принес гол голкипера Алиссона в компенсированное время, который замкнул подачу с углового от Трента Александра-Арнолда.
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