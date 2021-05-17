Нового Хабиба призвали извиниться перед Нурмагомедовым

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Магомедхан Гамзатханов, выступавший под псевдонимом Волк Хан, прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес Хабиба Нурмагомедова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, интервью с ветераном MMA вышло на YouTube-канале "Разрешите вас перебить | ММА, UFC".

60-летний Гамзатханов признался, что не видит неправды в словах Кадырова, который назвал Нурмагомедова проектом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Волк Хан подчеркнул, что и себя считает проектом организации Rings. Он отметил, что Нурмагомедов был важным бойцом для UFC, вокруг которого организовывались турниры. Он связал выпад Кадырова с попыткой завлечь бывшего чемпиона UFC в Absolute Championship Akhmat (ACA).

Однако, участие шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в этой ситуации Волк Хан осудил. Он призвал Нового Хабиба извиниться перед Нурмагомедовым за свои слова. Швед поддержал Кадырова, заявив, что может "порвать" экс-чемпиона UFC. Эта формулировка, в частности, вызвала негативную реакцию родственников Нурмагомедова. К Чимаеву обратился также действующий боец Абубакар Нурмагомедов.

Нурмагомедов завершил выступления в MMA. Осенью 2020-го он защитил титул чемпиона UFC в легком весе в поединке с Джастином Гейджи и объявил, что не намерен продолжать драться. В организации предприняли попытки вернуть бойца, которые не увенчались успехом.