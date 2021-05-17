Забит Самедов возвращается на ринг: его соперник - "Бешеный пес"

Азербайджанский кикбоксер Забит Самедов возвращается на ринг.

Как передает Day.Az, об этом Oxu.Az сообщил сам спортсмен.

З.Самедов выйдет на ринг в Беларуси 12 июня.

Его соперник уже известен - это Олутоби Айодежи Кележайе, гражданин Нидерландов нигерийского происхождения. Спортсмен по прозвищу "Бешеный пес" (Mad Dog) также является участником боев ММА. 3 марта 2018 года он победил Эрнесто Папа из Италии. Всего в его карьере в ММА восемь побед и шесть поражений.

Отметим, что З.Самедов исполняет роль Гянджа-бека в турецком сериале Кuruluş Osman. Поскольку в этом месяце состоится финала сезона, З.Самедов получит возможность подготовиться к предстоящему бою.