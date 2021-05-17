https://news.day.az/sport/1343264.html Забит Самедов возвращается на ринг: его соперник - "Бешеный пес" - ФОТО
Забит Самедов возвращается на ринг: его соперник - "Бешеный пес" - ФОТО
Азербайджанский кикбоксер Забит Самедов возвращается на ринг.
Как передает Day.Az, об этом Oxu.Az сообщил сам спортсмен.
З.Самедов выйдет на ринг в Беларуси 12 июня.
Его соперник уже известен - это Олутоби Айодежи Кележайе, гражданин Нидерландов нигерийского происхождения. Спортсмен по прозвищу "Бешеный пес" (Mad Dog) также является участником боев ММА. 3 марта 2018 года он победил Эрнесто Папа из Италии. Всего в его карьере в ММА восемь побед и шесть поражений.
Отметим, что З.Самедов исполняет роль Гянджа-бека в турецком сериале Кuruluş Osman. Поскольку в этом месяце состоится финала сезона, З.Самедов получит возможность подготовиться к предстоящему бою.
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