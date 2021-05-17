https://news.day.az/sport/1343369.html Азербайджанский паралимпиец стал чемпионом Европы
Азербайджанский паралимпиец стал чемпионом Европы
В Мадейре (Португалия) прошел чемпионат Европы по плаванию среди паралимпийцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, азербайджанский пловец Раман Салех, получивший лицензию на летние Паралимпийские игры, выиграл золотую медаль чемпионата. Его результат - 1 минута 1 секунда в заплыве на 100 метров на спине.
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