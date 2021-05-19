FIA представила обновленное расписание уик-эндов Формулы-1

Сезон Формулы-1 текущего года состоит из 23 этапов, сообщает Day.Az со ссылкой на Международную автомобильную федерацию (FIA).

По данным FIA, чемпионат стартует 28 марта в Бахрейне, а завершится 12 декабря в Абу-Даби.

"Продолжительность пятничных тренировок сокращена с 90 минут до одного часа, а старт гонки смещён в начало часа. Кроме того, в конце апреля Комиссия Формулы 1 одобрила планы проведения трёх спринтерских квалификационных гонок в 2021 и утвердила формат для такого гоночного уик-энда.

В пятницу, после часовой тренировки, пройдёт квалификация, которая определит стартовое поле субботней спринтерской гонки. Результаты этой гонки определят порядок старта в воскресенье. Победитель и два призёра субботней гонки получат дополнительные очки по схеме "3-2-1"", - говорится в сообщении федерации.

Кроме того, FIA утвердила дату проведения Гран-при и обновила ранее опубликованное расписание гоночных сессий, внеся в него поправки. В таблице указано время в часовом поясе GMT +03:00.

Гран При

1 сессия

2 сессия

3 сессия

Квалификация

Гонка

Бахрейн

14:30-15:30

18:00-19:00

15:00-16-00

18:00-19:00

18:00

Италия (Имола)

12:30-13:30

16:00-17:00

13:00-14:00

16:00-17:00

16:00

Португалия

13:30-14:30

17:00-18:00

14:00-15:00

17:00-18:00

17:00

Испания

12:30-13:30

16:00-17:00

13:00-14:00

16:00-17:00

16:00

Монако*

12:30-13:30

16:00-17:00

13:00-14:00

16:00-17:00

16:00

Азербайджан

12:30-13:30

16:00-17:00

13:00-14:00

16:00-17:00

15:00

Франция

12:30-13:30

16:00-17:00

13:00-14:00

16:00-17:00

16:00

Штирия

12:30-13:30

16:00-17:00

13:00-14:00

16:00-17:00

16:00

Австрия

12:30-13:30

16:00-17:00

13:00-14:00

16:00-17:00

16:00

Великобритания

16:30-17:30

Квал.: 20:00

2-я: 14:00

Спринт: 18:30

17:00

Венгрия

12:30-13:30

16:00-17:00

13:00-14:00

16:00-17:00

16:00

Бельгия

12:30-13:30

16:00-17:00

13:00-14:00

16:00-17:00

16:00

Нидерланды

12:30-13:30

16:00-17:00

13:00-14:00

16:00-17:00

16:00

Италия (Монца)

12:30-13:30

16:00-17:00

13:00-14:00

16:00-17:00

16:00

Россия

11:30-12:30

15:00-16:00

12:00-13:00

15:00-16:00

15:00

Сингапур

12:00-13:00

15:30-16:30

13:00-14:00

16:00-17:00

15:00

Япония

05:30-06:30

09:00-10:00

06:00-07:00

09:00-10:00

8:00

США

19:30-20:30

23:00-00:00

21:00-22:00

00:00-01:00

22:00

Мексика

19:30-20:30

23:00-00:00

19:00-20:00

22:00-23:00

22:00

Бразилия

17:30-18:30

21:00-22:00

18:00-19:00

21:00-22:00

20:00

Австралия

04:30-05:30

08:00-09:00

06:00-07:00

09:00-10:00

09:00

Саудовская Аравия

15:30-16:30

19:00-20:00

16:00-17:00

19:00-20:00

19:00

Абу-Даби

12:30-13:30

16:00-17:00

13:00-14:00

16:00-17:00

16:00

Отметим, что в отличие от других континентальных европейских Гран-при, все сессии третьего этапа сезона пройдут на час позже, а в Монако - первая и вторая сессии свободных заездов пройдут в четверг.

Напомним, что впервые такой формат будет опробован на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне, оставшиеся два этапа определят позже.