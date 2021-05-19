Юного футболиста убило молнией на тренировке

Девятилетний мальчик погиб от удара молнии. Трагедия произошла во время тренировки по футболу в городе Блэкпуле графства Ланкашир, передает Day.Az.

Мама погибшего мальчика и все его окружение называли его самоотверженным и добрым, готовым помочь любому человеку, в том числе и благотворительным фондам.

"Он не мог понять, почему мир может быть жестоким, и хотел, чтобы все были счастливы", - сказала мама погибшего ребенка.

Она также отметила, что мальчик "прожил короткую жизнь в полной мере и всегда с улыбкой".

В родном городе мальчика местные жители возложили на игровые поля сотни цветов и памятных подарков, передает Daily Star.