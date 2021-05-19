В Баку проходят подиумные тренировки в преддверии Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике

В Национальной арене гимнастики в Баку 19 мая проходят подиумные тренировки спортсменов - участников предстоящих Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проведет Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике в мае 2021 года. Девятые по счету соревнования состоятся 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них примут участие 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в рамках соревнований будут бороться гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет.

Гимнасты и гимнастки выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэроденс.

Азербайджан на соревнованиях представят Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования пройдут в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

Trend представляет читателям фоторепортаж с тренировок.