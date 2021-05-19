Азербайджанские спортсменки постараются достойно выступить на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике

Азербайджанские спортсменки, несмотря на высокую конкуренцию, постараются достойно выступить на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике, сказал в среду Trend главный тренер сборной Азербайджана по аэробной гимнастике Мариян Колев, передает Day.Az.

По его словам, борьба среди спортсменов на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку, конечно, будет сильная.

"Азербайджанские гимнастки очень серьезно относятся к тренировкам. С одной стороны, то, что соревнования пройдут в Баку, в родном зале, им помогает, а с другой - добавляет ответственности.

Наши гимнастки очень обрадовались, узнав, что было разрешено провести соревнования в Баку. Если на 100 процентов не знаешь, состоятся соревнования или нет, то у спортсменов и мотивация снижается. Но когда объявили о разрешении провести соревнования, то мотивация возросла, и они еще больше сил стали отдавать тренировкам", - сказал Колев.

Он сообщил, что от Азербайджана на соревнованиях выступят 14 гимнасток - восемь из них в возрастной категории 12-14 лет, а шесть - в категории 15-17 лет.

"В Азербайджане много перспективных спортсменов, которые стараются, тренируются с огромным энтузиазмом. Надеюсь, что на следующих соревнованиях состав сборной Азербайджана будет еще больше", - сказал главный тренер.

По его словам, представители команд зарубежных стран в восторге от организации соревнований в Баку.

"Все очень хорошо знают, как в Азербайджане проводят соревнования. Уверен, что все рады и довольны. Признаюсь, сам участвовал во многих международных соревнованиях и как тренер, и как спортсмен, но такой организации, такого зала, как в Баку, нет нигде в мире", - сказал Колев.

Девятые Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике пройдут 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них примут участие 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в рамках соревнований будут бороться гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет.

Гимнасты и гимнастки выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэроденс.

Азербайджан на соревнованиях представят Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования пройдут в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.