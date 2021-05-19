Счастливы представлять родную страну на Всемирных соревнованиях

Для нас больше счастье и огромная ответственность представлять родную страну на 9-х Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку, сказали в среду Trend азербайджанские спортсменки - 12-летняя Фидан Ибрагимова и 15-летняя Дилара Гурбанова, передает Day.Az.

"На Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку я выступаю в составе трио, а также в составе группы. Это мои первые крупные соревнования. Конечно, когда я узнала об участии в них, меня охватило волнение. Но в тоже время ощущаю огромную радость, что соревнования проводятся в моей родной стране. Подготовка к ним шла плодотворно, сегодняшняя подиумная тренировка прошла неплохо, но всегда есть к чему стремиться, так что будем продолжать работать", - отметила Фидан Ибрагимова, которая занимается гимнастикой с семи лет.

Спортсменка добавила, что сожалеет о том, что зрители не смогут воочию насладиться выступлениями участников соревнования: "Мы привыкли к зрительской аудитории в зале. Но знаем, что они все равно будут за нас болеть и следить за выступлениями онлайн".

Дилара Гурбанова подчеркнула, что постарается сделать все, чтобы продемонстрировать выступление на высшем уровне.

"Я выступаю в индивидуальной программе, для меня это тоже первые крупные соревнования. Надеюсь, что команда Азербайджана сможет показать хороший результат. Мы были взволнованы, узнав о проведении соревнований, но благодаря тренеру, его поддержке и наставлениям смогли собраться и стали плодотворно тренироваться. Главное - верить в себя и выступит на свой максимум. Цели и задачи у меня, как и у любого спортсмена, показать лучший результат", - сказала гимнастка.

Говоря о подиумных тренировках, Гурбанова отметила, что все азербайджанские гимнасты выкладываются в полную силу и стремятся к большему.

Напомним, что 9-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике пройдут 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них примут участие 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в рамках соревнований будут бороться гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет.

Гимнасты и гимнастки выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэроденс.

Азербайджан на соревнованиях представят: Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования пройдут в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.