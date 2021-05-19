Нефтчи» стал чемпионом Азербайджана, обыграв «Карабах»

Сегодня определился чемпион Азербайджана по футболу сезона 2020/21.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Azerisport, чемпион страны был определен в заключительном матче 28-го тура АЗПЛ, где "Нефтчи" победил "Карабах" (1:0) и занял первое место.

Благодаря победе бакинский клуб в 9-й раз стал чемпионом страны, что является рекордом. У агдамского клуба 8 чемпионских титул для главного тренера бакинского клуба Самира Абасова эта стала первой победой и он стал 11-м по счету наставником команды, которые праздновали победу в чемпионате страны.