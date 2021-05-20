Семерым медикам предъявили обвинения в смерти Марадоны

Семерым медикам предъявили обвинения в непредумышленном убийстве бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, обвиняемым, среди которых медбрат, медсестра, координатор медсестер, врач, психолог, психиатр и нейрохирург, грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения. Генеральная прокуратура города Сан-Исидро заявила, что бригада, работавшая с Марадоной, действовала неадекватно и оставила состояние здоровья пациента на волю случая. Медикам запретили покидать Аргентину.