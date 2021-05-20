https://news.day.az/sport/1344396.html Семерым медикам предъявили обвинения в смерти Марадоны
Семерым медикам предъявили обвинения в смерти Марадоны
Семерым медикам предъявили обвинения в непредумышленном убийстве бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации источника, обвиняемым, среди которых медбрат, медсестра, координатор медсестер, врач, психолог, психиатр и нейрохирург, грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения. Генеральная прокуратура города Сан-Исидро заявила, что бригада, работавшая с Марадоной, действовала неадекватно и оставила состояние здоровья пациента на волю случая. Медикам запретили покидать Аргентину.
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