Азербайджанские гимнастки выиграли семь медалей на международном турнире в Бухаресте

В городе Бухарест (Румыния) 18-19 мая прошел международный турнир по художественной гимнастике Irina Deleanu Cup, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревновании Азербайджан представили: Камилла Сеидзаде, Марьям Алиева, Алина Мамедова, Говхар Ибрагимова и Айдан Рагимова. Выступив с успехом на турнире, азербайджанские гимнастки завоевали семь медалей в различных программах.

Алина Мамедова, которая выступала среди гимнасток 2007 года рождения, в упражнении с булавами заняла первое место, а программе с мячом - стала третьей. Ее ровесница Камилла Сеидова в программе с мячом завоевала серебро, а в упражнении с обручем - бронзовую медаль.

Азербайджанские гимнастки среди спортсменок 2009 года рождения также завоевали медали. Так, Марьям Алиева в упражнении с обручем заняла первое место, а за программу с мячом удостоилась третьего места. Выступавшая в той же возрастной категории Айдан Рагимова завоевала бронзу за композицию с обручем. Гимнастка Говхар Ибрагимова показала свой лучший результат в программе с обручем, в этой программе она заняла шестую позицию.