https://news.day.az/sport/1344805.html Overtime на Day.Az! - ЕВРО-2020, матчи топовых лиг - АНОНС
Overtime на Day.Az! - ЕВРО-2020, матчи топовых лиг - АНОНС
Сегодня в 17:00 состоится очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая будет транслироваться на AvtoFM, будут обсуждены оглашенные составы "ЕВРО-2020", а также матчи топовых лиг.
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