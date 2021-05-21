Сотрудник МЧС завоевала путевку на Олимпиаду в Токио

7-9 мая этого года в Софии (Болгария) был проведен Европейский квалификационный турнир по паратаэквондо.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в соревновании с участием более 25 спортсменов из 15 стран выступила и сотрудник Спортивно-оздоровительного клуба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), двукратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по паратаэквондо, президентский стипендиат Айнур Мамедова.

А.Мамедова стала чемпионом турнира в весовой категории +58 кг и получила право участия в Летних Паралимпийских играх, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября в столице Японии Токио.

Сегодня начальник Спортивно-оздоровительного клуба МЧС, полковник Физули Мусаев принял спортсменку, поздравил ее с успешным выступлением. А.Мамедовой был вручен памятный подарок.