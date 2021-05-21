В Баку объявлено об открытии Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике

В пятницу, 21 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась открытие 9-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об открытии соревнований объявил член исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Али Аль-Хитми.

"Дамы и господа! Хочу от имени Международной федерации гимнастики поприветствовать всех участников соревнований в прекрасном городе Баку.

Выражаю признательность местному организационному комитету и Федерации гимнастики Азербайджана за великолепную организацию Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике и гостеприимство в период пандемии.

Желаю всем крепкого здоровья и успехов!

Также от имени всех благодарю волонтеров за проделанную ими большую работу", - сказал он.

Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.