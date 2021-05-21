В Баку состоялась церемония открытия Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике

В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония открытия 9-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе церемонии в зал арены были вынесены флаги стран, представители которых участвуют во Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Были произнесены клятвы от имени судей, гимнастов и тренеров. Клятвы еще раз напомнили о соблюдении принципов здоровой конкуренции, справедливого судейства и справедливости в спорте.

Отметим, что от имени гимнастов клятву произнесла азербайджанская спортсменка Марьям Топчубашова.

Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.