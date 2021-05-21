Рад, что мои первые серьёзные соревнования проходят в Баку

Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике - первый мой серьёзный турнир, и я очень рад, что он проходит в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал спортсмен из Португалии Тьяго Пинейро.

"В квалификации выступил хорошо. Безусловно, нужно еще работать, больше тренироваться, чтобы в следующий раз и результат был лучше. Если говорить о соперниках, то думаю, что гимнасты из России демонстрируют хорошую подготовку", - отметил Пинейро.

Спортсмен из Португалии добавил, что соревнования в Баку организованы на высоком уровне: "Организация хорошая, условия созданы прекрасные, в Баку все отлично подготовлено к проведению такого значимого события, как Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике".

Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15-17 лет будут соревноваться в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют: Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.