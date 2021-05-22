Азербайджанская гимнастка Марьям Топчубашова вышла в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку

Азербайджанская гимнастка Марьям Топчубашова с результатом 18.400 балла вышла в финал проходящих в Баку Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в индивидуальной программе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты в индивидуальной программе среди женщин в возрастной категории 12-14 лет.

В финал вышли: Лейсан Купершмит (Россия, 19.075 балла), Елизавета Руднева (Россия, 19.000 баллов), Виктория Ева Баньяс (Венгрия, 18.750 балла), Мелисса Меньхарт (Венгрия, 18.700 балла), Християна Златанова (Болгария, 18.400 балла), Марьям Топчубашова (Азербайджан, 18.400 балла), Кристина Костова (Болгария, 18.350 балла) и София Сергиенко (Украина, 18.300 балла).

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступают в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп. Кроме того, гимнасты в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.