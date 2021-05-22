В Баку определились финалисты Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в программе аэродэнс

В ходе второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты среди спортсменов 15-17 лет, выступающих в программе аэродэнс, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал вышли команды России (17.450 балла), Румынии (17.200 балла), Венгрии (17.200 балла), Австрии (16.200 балла), Украины (16.100 балла), Португалии (16.100 балла).

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступают в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп. Кроме того, гимнасты в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.