В Национальной арене гимнастики в Баку царит очень приятная атмосфера

В Национальной арене гимнастики в Баку царит очень приятная и доброжелательная атмосфера.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Trend участник Всемирных соревнований по аэробной гимнастике, спортсмен из Молдовы Глеб Максимчук.

"Здесь можно сконцентрироваться на программе, абсолютно ничто не отвлекает. Если говорить о моем сегодняшнем выступлении, то получилось не все, в первом элементе немного потерял равновесие", - сказал он.

Глеб Максимчук отметил, что в Баку с командой приехал за два дня до начала соревнований.

"У нас было достаточно времени, чтобы плодотворно подготовиться. В Национальной арене гимнастики в Баку для спортсменов созданы все необходимые условия. На этом турнире, помимо хорошего выступления, одной из задач для меня является получение соревновательного опыта, проверка своих сил на столь важном и крупном спортивном мероприятии", - сказал гимнаст из Молдовы.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступают в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп. Кроме того, гимнасты в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.