Впечатления от Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в Баку замечательные,

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в субботу участник турнира, украинский спортсмен Давид Матвиенко.

"Соревновательный зал Национальной арены гимнастики в Баку очень большой, также здесь много места для тренировок и подготовки перед основным выступлением. Перед соревнованиями у нас были упорные и плодотворные тренировки", - сказал гимнаст.

Украинский спортсмен отметил, что, как и все спортсмены, мечтает достичь высот в спорте.

"Буду упорно работать, много тренироваться, чтобы добиться всех поставленных целей", - добавил он.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступают в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп. Кроме того, гимнасты в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.