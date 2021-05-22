Определился чемпион Испании по футболу

Мадридский "Атлетико" стал победителем чемпионата Испании по футболу. В матче заключительного, 38-го тура подопечные Диего Симеоне обыграли на выезде "Вальядолид" со счетом 2:1, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Анхель Корреа (57-я минута) и Луис Суарес (67). У хозяев отличился Оскар Плано (18).

Футболисты "Атлетико" набрали 86 очков и стали недосягаемыми для идущего вторым мадридского "Реала".

"Атлетико" в 11-й раз стал чемпионом Испании. Этот титул стал вторым для команды под руководством Симеоне, который возглавляет клуб с 2011 года.