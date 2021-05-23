https://news.day.az/sport/1345199.html Азербайджанские тяжелоатлеты завоевали две золотые медали на Кубке мира
Азербайджанские тяжелоатлеты завоевали две золотые медали на Кубке мира
Члены национальной сборной по пауэрлифтингу Национального паралимпийского комитета Азербайджана завоевали золотые медали на Кубке мира в Тбилиси.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на комитет, Эльшан Гусейнов (107 кг) и Шамо Асланов (+107 кг) завоевали золотые медали, показав результаты 227 кг и 222 кг соответственно.
Отметим, что за выступление на этом соревновании начисляются рейтинговые баллы для участия в летних Паралимпийских играх в Токио.
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