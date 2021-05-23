Азербайджанская спортсменка завоевала бронзу на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку

Азербайджанская спортсменка Марьям Топчубашова с результатом 19.000 балла заняла третье место в индивидуальной программе среди женщин (возрастная категория 12-14 лет), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первое место заняла Елизавета Руднева (Россия, 19.800 балла), на втором месте - Лейсан Купершмит (Россия, 19.700 балла).

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

В заключительный день гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет выступают в финалах индивидуальной программы, в составах смешанных пар, трио, групп. Кроме того, гимнасты в возрастной категории 15-17 лет поборются за медали в программе аэродэнс.

Азербайджан в финалах представляют: в индивидуальной программе - Марьям Топчубашова, в составе трио - Сара Алиханлы, Алия Исмаилова и Санам Казымова, в составе группы - Марьям Топчубашова, Фидан Ибрагимова, Эвелина Козловская, Лейла Ахмедова и Айлин Алиева. Все гимнасты выступаю в возрастной категории 12-14 лет.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.