В Баку наградили победителей Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в индивидуальной программе и в составе трио

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди женщин (возрастная категория 12-14 лет) и спортсменов, выступающих в составе трио (15-17 лет), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В индивидуальной программе среди женщин на высшую ступень пьедестала поднялась Елизавета Руднева (Россия), на втором месте - Лейсан Купершмит (Россия), на третьем - Марьям Топчубашова (Азербайджан).

Среди трио золото завоевали гимнасты из России, серебряной медали удостоено трио из Румынии, бронзовой медали - спортсмены из Венгрии.

Запоминающимся моментом церемонии награждения стало то, что медали гимнасткам вручили с помощью дрона.

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

В заключительный день гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет выступают в финалах индивидуальной программы, в составах смешанных пар, трио, групп. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15-17 лет поборются за медали в программе аэродэнс.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.