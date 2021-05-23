Первое место на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку среди смешанных пар заняли спортсмены из Румынии

Золотую медаль Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку среди гимнастов, выступающих в составе смешанных пар (возрастная категория 15-17 лет) завоевали представители Румынии - Дариус Бранда и Дарья Михай (19.850 балла), сообщает в воскресенье Trend.

Серебряной медали удостоена пара из России - Данила Кудинов и София Ясницкая (19.800 балла), "бронза" у представителей Болгарии - Христо Манолова и Бориславы Ивановой (19.750 балла).

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

В заключительный день гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет выступают в финалах индивидуальной программы, в составах смешанных пар, трио, групп. Кроме того, гимнасты в возрастной категории 15-17 лет поборются за медали в программе аэродэнс.

Азербайджан в финалах представляют: в составе трио - Сара Алиханлы, Алия Исмаилова и Санам Казымова, в составе группы - Марьям Топчубашова, которая по итогам финала в индивидуальной программе завоевала бронзовую медаль, Фидан Ибрагимова, Эвелина Козловская, Лейла Ахмедова и Айлин Алиева. Все азербайджанские спортсменки выступают в возрастной категории 12-14 лет.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.