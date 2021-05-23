В Баку состоялась церемония награждения победителей Всемирных соревнований по аэробной гимнастике среди групп и в программе аэродэнс

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в программе аэродэнс (возрастная категория15-17 лет) и среди групп (12-14 лет), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди групп золотую медаль завоевала команда России, серебряной медали удостоена группа из Болгарии, "бронза" у представителей Венгрии.

В программе аэродэнс на первом месте гимнасты из России, на втором - команда из Румынии, третью позицию заняли представители Венгрии.

Запоминающимся моментом церемонии награждения стало то, что медали гимнасткам вручили с помощью дрона.

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

В заключительный день гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет выступают в финалах индивидуальной программы, в составах смешанных пар, трио, групп и аэродэнс.

В ходе финала азербайджанская гимнастка Марьям Топчубашова, выступившая в индивидуальной программе завоевала бронзовую медаль. Также еще в финале предстоит выступит азербайджанскому трио в составе - Сары Алиханлы, Алии Исмаиловой и Санам Казымовой.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.