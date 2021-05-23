Первое место на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку заняло трио из России

Золото Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку среди спортсменов, выступающих в составе трио (возрастная категория 12-14 лет), завоевали представители России (вторая команда) с результатом 19.500 балла, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Серебро также завоевало трио из России (первая команда, 18.850 балла), бронзовой медали удостоены представители Венгрии (18.600 балла).

Азербайджанское трио в составе Сары Алиханлы, Алии Исмаиловой и Санам Казымовой с результатом 17.800 балла заняло седьмую позицию.

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

В заключительный день гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет выступают в финалах индивидуальной программы, в составах смешанных пар, трио, групп и аэродэнс.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.