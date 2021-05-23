В Баку состоялась церемония награждения победителей Всемирных соревнований в индивидуальной программе у женщин и среди трио

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Всемирных соревнований в индивидуальной программе у женщин (возрастная категория15-17 лет) и среди трио (12-14 лет), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В индивидуальной программе у женщин золотой медали удостоена Варвара Зыбина (Россия), серебро завоевала Илона Горгеныи (Венгрия), бронзовой медалью награждена Борислава Иванова (Болгария).

Среди трио первую ступень пьедестала заняли представители России (вторая команда), на втором месте также трио, выступающее за Россию (первая команда), третью позицию заняли представители Венгрии.

Запоминающимся моментом церемонии награждения стало то, что медали были вручены с помощью дрона.

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

В заключительный день гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет выступают в финалах индивидуальной программы, в составах смешанных пар, трио, групп и аэродэнс.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.