Представитель России завоевал золото на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку

Первое место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку в индивидуальной программе у мужчин (возрастная категория 15-17 лет) занял представитель России Данила Кудинов с результатом 20.350 балла, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На втором месте - Кирилл Климов, также представляющий Россию (20.250 балла), на третьем - спортсмен из Румынии Леонард Манта (20.200 балла).

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

В заключительный день гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет выступают в финалах индивидуальной программы, в составах смешанных пар, трио, групп и аэродэнс.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.