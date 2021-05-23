Пара из России заняла первое место на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку

Золото на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку среди гимнастов, выступающих в составе смешанных пар (возрастная категория 12-14 лет), завоевали представители России Артём Хуруджи и Екатерина Шабалина с результатом 19.300 балла, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Серебряную медаль завоевала пара, также представляющая Россию, - Алексей Желобов и Ева Дурыманова (19.300 балла), бронза - у спортсменов из Португалии Тьяго Пинейро и Летисии Оливейра (18.650 балла).

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

В заключительный день гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет выступают в финалах индивидуальной программы, в составах смешанных пар, трио, групп и аэродэнс.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.