В Баку прошла церемония награждения победителей Всемирных соревнований в индивидуальной программе у мужчин и среди смешанных пар

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Всемирных соревнований в индивидуальной программе у мужчин (возрастная категория 15-17 лет) и среди смешанных пар (12-14 лет), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В индивидуальной программе у мужчин золотую медаль завоевал Данила Кудинов (Россия), серебряной медали удостоен Кирилл Климов (Россия), бронза - у гимнаста из Румынии Леонарда Манта.

Среди смешанных пар первое место заняли представители России Артём Хуруджи и Екатерина Шабалина, на второй позиции - Алексей Желобов и Ева Дурыманова, также представляющие Россию, третье место - у спортсменов из Португалии Тьяго Пинейро и Летисии Оливейра.

Запоминающимся моментом церемонии награждения стало то, что медали гимнастам вручили с помощью дрона.

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.