Азербайджанские гимнасты завоевали 10 медалей на международном турнире в Будапеште - ФОТО
В Будапеште (Венгрия) 22 и 23 мая прошел международный турнир по спортивной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На соревновании Азербайджан представили члены мужской сборной по спортивной гимнастике - Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Айдын Ализаде, Рамин Дамиров и Расул Ахмедзаде. Азербайджанские гимнасты завоевали 10 медалей.
Шесть из них завоевал Айдын Ализаде. Это - серебряная медаль в многоборье, первое место в финальных соревнованиях в упражнении на кольцах, второе место в программе опорный прыжок, вольные упражнения и упражнения на перекладине, а также третье место в программе параллельные брусья.
Расул Ахмедзаде завоевал бронзовую медаль в многоборье, вольных упражнениях, а серебряную медаль - за упражнение на гимнастическом коне.
Рамин Дамиров в упражнении на кольцах занял второе место.
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