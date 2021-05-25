Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду установил уникальное бомбардирское достижение после завершения сезона-2020/21 в чемпионате Италии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форвард стал победителем бомбардирской гонки этого сезона, забив в 38 матчах сезона 29 мячей. Примечательно, что сделать это ему удалось впервые за три года, которые он провел в туринской команде.

Таким образом, Роналду установил уникальное достижение - он единственный футболист, который выигрывал бомбардирские гонки в трех из пяти топовых европейских чемпионатов - Англии, Испании и Италии.

Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе "Манчестер Юнайтед" в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе "Реала" в испанской Ла Лиге - 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).

"Ювентус", набравший 78 очков, по итогам сезона занял четвертое место в турнирной таблице Серии А и пробился в Лигу чемпионов.