Сегодня Мамедъяров сразится с Ароняном
В сети набирает обороты шестой турнир Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в соревновании "FTX Crypto Cup" играют 16 участников. На предварительном этапе они в течении трех дней определят восьмерку лучших, которая продолжит борьбу в плей-офф.
Сегодня, во второй день турнира шахматисты проведут по пять партий.
Второй день предварительного этапа
6-й тур
Теймур Раджабов - Шахрияр Мамедъяров
7-й тур
Мамедъяров - Левон Аронян (США)
Ян Непомнящий (Россия) - Раджабов
8-й тур
Мамедъяров - Ян Непомнящий (Россия)
Раджабов - Уэсли Со (США)
9-й тур
Уэсли Со (США) - Мамедъяров
Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Раджабов
10-й тур
Мамедъяров - Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Раджабов - Ален Пишо (Аргентина)
Следует отметить, что в начале года Раджабов выиграл второй этап серии - "Airthing Masters" и квалифицировался в финальный турнир сезона, который состоится осенью в Сан-Франциско.
Турнирная таблица: 1. Аниш Гири (Нидерланды) - 4 очка, 2. Хикару Накамура (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция) - по 3,5, 5. Теймур Раджабов - 3, 14. Шахрияр Мамедъяров - 1,5.
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