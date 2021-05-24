Сегодня Мамедъяров сразится с Ароняном

В сети набирает обороты шестой турнир Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в соревновании "FTX Crypto Cup" играют 16 участников. На предварительном этапе они в течении трех дней определят восьмерку лучших, которая продолжит борьбу в плей-офф.

Сегодня, во второй день турнира шахматисты проведут по пять партий.

Второй день предварительного этапа

6-й тур

Теймур Раджабов - Шахрияр Мамедъяров

7-й тур

Мамедъяров - Левон Аронян (США)

Ян Непомнящий (Россия) - Раджабов

8-й тур

Мамедъяров - Ян Непомнящий (Россия)

Раджабов - Уэсли Со (США)

9-й тур

Уэсли Со (США) - Мамедъяров

Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Раджабов

10-й тур

Мамедъяров - Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Раджабов - Ален Пишо (Аргентина)

Следует отметить, что в начале года Раджабов выиграл второй этап серии - "Airthing Masters" и квалифицировался в финальный турнир сезона, который состоится осенью в Сан-Франциско.

Турнирная таблица: 1. Аниш Гири (Нидерланды) - 4 очка, 2. Хикару Накамура (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция) - по 3,5, 5. Теймур Раджабов - 3, 14. Шахрияр Мамедъяров - 1,5.